Mannen met bivakmutsen overvallen bedrijf in Wateringen, vluchtauto in brand gestoken

Drie mannen met bivakmutsen zijn vanmiddag het pand binnengevallen. Volgens calamiteitensite District8 is een persoon bij de overval gewond geraakt aan het hoofd. Deze wordt door ambulancepersoneel nagekeken. ,,Het slachtoffer is bij de overval in een schermutseling terecht gekomen met een van de overvallers”, meldt de calamiteitensite. ,,Hierbij zijn sporen vrijgekomen, deze zijn door de politie veiliggesteld.”



Na de overval zijn de verdachten in een grijze bus weggereden. Deze is vervolgens aan het Dalveen in Den Haag in brand gestoken. Een gedeelte van de lading van het busje ligt op straat.



De politie is in de omgeving op zoek naar de verdachten. De politiehelikopter kijkt vanuit de lucht mee.