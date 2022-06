Mannen ontkomen aan politieachtervolging, maar raken daarna ernstig gewond bij val van motor

Mijn Partij buitenspel gezet bij collegevor­ming Mid­den-Delfland

De grote winnaar van de verkiezingen in Midden-Delfland, Mijn Partij van Ed Roeling, is de grote verliezer van de geklapte college-onderhandelingen. Zijn partij is buitenspel gezet. CDA en D66 gaan nu proberen met de VVD een college te vormen.

