Mannetjesputters komen graag naar het Westland

Van Wieg tot Graf Oersterke Ab miste geen werkdag en geen feestje totdat de dokter hem slecht nieuws gaf

Hij was de jongste in een tuindersgezin dat plaats moest maken voor huizen in de buurt van winkelcentrum In de Bogaard. Het gezin en het bedrijf verhuisden naar Honselersdijk waar de vader van Ab, begin jaren zestig, een hypermoderne verwarmde kas van een hectare liet bouwen. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ab van Dijk (27 maart 1956 – 25 april 2023).