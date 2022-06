Manon Botbijl (25): ‘Ben je er één van de agent?’

‘Waterdoor­la­ten­de bestrating met ribbels zorgt voor geluids­over­last en is gevaarlijk’

De waterdoorlatende bestrating in de nieuwbouwwijk Liermolen in De Lier is geluidsoverlast gevend en gevaarlijk. Dat zegt LPF Westland. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de betonplaten met ribbels in de wijk.

24 juni