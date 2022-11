Marck Hagen nieuwe voorzitter VNO-NCW West

Supermarkt Plus van Leeuwen is dan eindelijk uitgebreid: ‘300 mensen voor de deur’

Na jaren aan politiek en juridisch geharrewar tussen twee van de grote supermarktketens is Plus van Leeuwen in Den Hoorn uitgebreid. De inwoners van het rap groeiende dorp, dat schaars bezet is qua supers, wachtten daar met smart op.

25 november