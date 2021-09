Marco is uitbehandeld in Nederland, maar gaat op zoek naar Duitse redding: ‘We willen niet geloven dat dit het dan is’

Team Westland voor vijfde keer naar de Tourmalet: ‘Nog altijd bezig met de strijd tegen kanker’

29 september Na ruim een jaar van afwezigheid strijkt Team Westland deze week weer neer op de camping in Argelès-Gazost in de Franse Pyreneeën om de Tourmalet te bestijgen. In totaal 270 wielrenners, wandelaars, mountainbikers en begeleiders spannen zich er tot het uiterste in om zo veel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen kanker. ,,Mensen zijn zó blij dat ze weer wat kunnen doen.”