Marechaussee vindt twee migranten in kartonnen dozen in Hoek van Holland

Invulling ’t Harnasch nog niet rond: Foodpark laat langer op zich wachten

7:02 De realisering van Foodpark ’t Harnasch langs de A4 bij Delft en Midden-Delfland heeft nieuwe vertraging opgelopen. De eerste paal had al lang de grond in moeten gaan en was nu voorzien voor het einde van dit jaar. Ook dat gaat niet lukken.