Mariusz S. (33) stak halfbroer van ex dood: ‘Er is heel veel kracht nodig om een schedel te doorboren’

UPDATE 9 jaar cel geëist tegen Poolse man die halfbroer van ex doodstak: ‘Ik heb er spijt van dat het zo is geëindigd’

12:59 Tegen Mariusz S., de man die ervan wordt verdacht in februari dit jaar de halfbroer van zijn ex-vriendin te hebben doodgestoken in de Sand-Ambachtstraat in ‘s-Gravenzande, is vandaag negen jaar celstraf geëist.