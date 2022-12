Marjan heeft een duidelijk advies ‘Niet in kritiek blijven hangen, maar oplossingen aandragen’

Top 10 Vrouw klemgere­den in Parijs en Oranjekee­per brak nek bij ongeluk: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Een Nederlandse vrouw is volgens het OM in Parijs klemgereden vanwege de ‘criminele schuld’ van haar zoon en een Westlandse moeder deed vermalen pillen in een vruchtensap voor haar 10-jarige zoontje. Dit zijn onze tien meest gelezen verhalen van afgelopen week.

13:16