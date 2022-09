Mark Rutte komt op bezoek bij MBO Westland

Druk kruispunt in Wateringen aangepakt: Heren­straat krijgt miniroton­de

Het kruispunt van de Herenstraat, Plein en Heulweg in Wateringen gaat in de eerste helft van volgend jaar flink op de schop. Om de doorstroming te bevorderen wordt er een minirotonde gemaakt. Hierdoor moeten er minder auto’s vast komen te staan in de drukke Herenstraat. In de spits is het daar elke dag razend druk.

25 september