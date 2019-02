Massale vissterfte in Prinsenbos, brandweer komt in actie

Carnaval Oud-wethouder verkeer gaat voorop in de polonaise

7:03 De oud-wethouder die jaren het Westlandse verkeer in goede banen leidde, leidt nu de polonaise. Bram Meijer is dit jaar prins carnaval bij De Jolige Druif in Wateringen. ,,Het liefst zou ik alles via twee achteruitkijkspiegeltjes in de gaten houden.’’