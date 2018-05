Mauricio vertolkt songfestivalnummers voor doven: 'Je bent uren bezig'

Dankzij Mauricio de Kok uit Wateringen is het Eurovisie Song-festival toegankelijk voor doven. Hij vertolkt nummers live via internet.

Voor het eerst worden de songfestivalnummers vertaald voor doven en slechthorenden in Nederland. Mauricio de Kok is tolk Nederlandse gebarentaal. Hij maakt deel uit van het tolkenteam dat vanavond via een livestream op internet de nummers van de finale in gebarentaal uitbeeldt.



,,Dit is een idee van Rosanna Demkes. Zij is een zogenoemde 'sign dancer' (gebaren danser, red.) Haar man is doof en kan eigenlijk nooit het songfestival volgen. Zij wilde het evenement toegankelijk maken voor iedereen, ook voor doven en slechthorenden. Bijna heel Nederland is bezig met het Eurovisie Songfestival en omdat die groep er niets van kan horen, gaat er een hoop langs ze heen", vertelt De Kok, die onder meer dansdocent is en heeft geacteerd in musicals.

Samen met andere dove en horende tolken is elk Eurovisie Songfestivalnummer vertaald. ,,Daar zit meer werk in dan je denkt. Per nummer ben je een paar uur bezig met de vertaling", legt De Kok uit. ,,Als het in een andere taal wordt gezongen moet je het eerst naar het Engels en daarna naar het Nederlands vertalen. Vervolgens moet je kijken welke gebaren daarbij horen en daarna moet het nog op de muziek passen."

Want dat is het moeilijkste. Niet alleen de woorden moeten overkomen, vooral de muziek en de sfeer van het liedje willen de tolken overbrengen op de kijkers van hun livestream. Als er een lange uithaal in een nummer zit, wordt een gebaar langer gemaakt en als een lied krachtig wordt gezongen wordt er bijvoorbeeld intenser gewerkt met hun hele lichaam.

Dat is ook te zien bij de vertaling van de Spaanse inzending van het duo Amaia y Alfred. Samen met Rosanna Demkes vertolkt De Kok het nummer Tu Canción. Als de muziek start, begint ook de sierlijke dans van het paar. Terwijl de zanger en de zangeres hun duet uitvoeren, gebaren De Kok en Demkes op hetzelfde ritme wat er wordt gezongen. Ook op hun gezichten is de expressie te zien. Het is een echte dans.

,,Het is een soort choreografie", zegt De Kok. ,,Onze bewegingen moeten mooi op de muziek passen. Daarbij moeten we natuurlijk overbrengen waar ze over zingen. Er zit bijvoorbeeld een zin in die in het Engels zoiets betekent als I am over the moon. Letterlijk in het Nederlands is dat 'over de maan zijn', maar daarmee bedoelen ze 'intens gelukkig zijn'. Oftewel: daar moet ik het gebaar voor 'geluk' brengen. Maar in het Spaans zijn een hoop woorden nodig om dat te zingen, terwijl ik één gebaar gebruik. Dat vraagt van mij dus goede timing."

De Kok is officieel geschoold als tolk Nederlandse gebarentaal. ,,Ik ontdekte die passie eigenlijk toen ik dansacademie deed. Ik zag iemand tolken bij een voorstelling en ik vond het meteen een geweldig mooie taal. Ik ben toen de hbo-opleiding gebarentaal gaan volgen. Vier jaar duurt die. In de avonden speelde ik in musicals als Miss Saigon."

De livestream van de vertolking van de eerste halve finale, afgelopen dinsdag, haalde ruim 1.500 'views'. Die van afgelopen donderdag ruim 1.300. ,,De reacties waren heel positief. Doven vonden het heel fijn dat het eindelijk toegankelijk was voor hen."

Vanavond, tijdens de finale, vertolkt De Kok drie nummers. ,,De Spaanse inzending, het nummer van Estland en het liedje dat de Portugese winnaar van vorig jaar zal zingen." Het nummer van Waylon Outlaw In 'Em, gaat aan hem voorbij. Jammer? ,,Iemand anders had dat nummer al vertaald, dus die dans doe ik niet. Maar ik heb genoeg uitdaging aan deze drie liedjes".