Medewerkers proberen brand bij verpakkingsbedrijf zelf te blussen, twee personen naar ziekenhuis

Westlandse tuinbouw houdt hart vast na val kabinet: ‘Steun is hard nodig, maar gaat nu wellicht niet door’

De Westlandse tuinbouwsector houdt het hart vast. De val van het kabinet-Rutte IV dreigt individuele tuinders in grote financiële problemen te brengen. Glastuinbouw Nederland is op ministersniveau in gesprek over compensatie van nieuw Europees beleid dat de tuinders veel geld gaat kosten. ,,Er werd serieus gesproken over belastingverlichting. Maar dergelijke maatregelen kunnen we waarschijnlijk vergeten nu het kabinet demissionair is geworden.”