Medewerkers van gemeente Westland rijden voortaan in elektrische auto’s of op biodiesel

Handjes Gezocht Bij dit familiebe­drijf kun je in winkels op 50 meter van elkaar werken: ‘We lopen zelf ook heen en weer’

Hoogstraat 7 of toch Hoogstraat 13. Bij de schoenenwinkel van de familie Klijsen hoef je niet per se te kiezen als medewerker, je zou zo bij allebei terechtkunnen. In het verlengde van Noordeinde in Den Haag heeft de familie zowel een heren- als een dameswinkel.

17 oktober