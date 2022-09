Meer dan 60 activiteiten tijdens Burendag in Westland: ‘Zo voelen minder mensen zich alleen’

De officiële aftrap voor alle buurtfestiviteiten is zaterdagochtend bij Terra Nova in Wateringen. Tussen 10.00 en 12.00 uur worden er demonstraties gegeven van het uitgebreide aanbod van het wijkcentrum. Sportieve activiteiten zoals linedance, koersbal en biljart komen aan bod. Voor de kinderen is er een springkussen.

De band Indo Rockets zorgt voor de muziek en Theatergroep Wateringen voor het nodige entertainment. Ook worden er hapjes en koffie geserveerd. Wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) doet ook een ‘bakkie’ mee. ,,Als wethouder vind ik het belangrijk dat we aandacht besteden aan het ‘ontmoeten’”, zegt hij. ,,Dat we naar elkaar omkijken als buur of vriend en dat we inwoners de kans geven om mee te doen aan activiteiten. Ik ben dan ook trots op wat er in Westland voor Westlanders wordt georganiseerd. Zo voelen minder mensen zich alleen of eenzaam.”

Activiteiten

Naast de ochtend in Terra Nova worden er in Wateringen nóg twaalf activiteiten rond Burendag georganiseerd. In Naaldwijk zijn dat er achttien, ’s-Gravenzande elf, Poeldijk zes, De Lier vijf, Honselersdijk vier, Monster drie, Heenweg één en Maasdijk één. Een compleet overzicht is te vinden op de website van Vitis Welzijn.

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen.

