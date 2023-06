Meer dan 75 oud-militairen komen af op Westlandse Veteranendag

Einde verkeers­cha­os in Wateringen voorlopig nog niet in zicht: ‘Het wordt elke dag erger’

Wateringers die vaak over de Herenstraat, de Heulweg en het Plein rijden blijven daar voorlopig nog wel even vaststaan in de spits. Het drukke kruispunt zou een minirotonde worden, maar dat blijkt bij nader inzien toch niet te werken. De weg gaat eind volgend jaar wel op de schop, maar is dan niet eerder dan in het derde kwartaal van 2025 klaar.