Meer dan duizend scholieren in Westland wachten op uitslag eindexamen

Westlandse coalitie gaat door na vertrek van wethouder: ‘Wij komen hier sterker uit’

Na het vertrek van Barend Rombout was het de grote vraag wat er zou gaan gebeuren in de Westlandse politieke arena: keerde Westland Verstandig weer terug in de oppositie of bleef de huidige coalitie in stand? Het werd het laatste. Westland Verstandig zegt genoeg redenen te zien om de huidige coalitie samen met GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD voort te zetten.