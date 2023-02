Meer dan twintig verbeterpunten voor Koningin Julianaweg naar wethouder gestuurd

met video ‘Klereher­rie’ van 2000 heipalen maakt Anke knettergek, rustige B&B moet noodgedwon­gen dicht

Vaak is het knokken om een plekje in de uiterst populaire bed and breakfast van Anke Geers. Gasten roemen de rustieke plek, waar ‘de rust je als het ware tegemoet komt’. Ontspannen zit er voorlopig echter niet in. De komende drie maanden gaan bij de buren maar liefst tweeduizend heipalen de grond in. ,,We worden knettergek van de klereherrie.”