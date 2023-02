Meer tulpen dan rozen verhandeld bij Royal FloraHolland voor Valentijnsdag

Eerste Westlandse banenmarkt trekt vierhon­derd bezoekers: ‘Veel interesse in wat Westland te bieden heeft’

De eerste Westlandse banenmarkt in het World Horti Center in Naaldwijk is met vierhonderd bezoekers goed bezocht. Er waren meer dan tachtig bedrijven aanwezig uit verschillende sectoren, van glastuinbouw tot zorg en van retail tot transport. Dit aanbod trok een grote diversiteit aan bezoekers naar de banenmarkt. ,,Er was veel interesse in wat het Westland te bieden heeft.”