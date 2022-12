Meer woningen voor Westlandse starters en senioren in nieuwbouwprojecten

Fatsoenlijk wonen

,,Iedereen moet in Westland op een fatsoenlijke manier kunnen wonen en dat is een enorme opgave”, zegt wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig). ,,Dan kunnen we niet zeggen: jij maar even niet. We focussen ons daarom op bijzondere doelgroepen zoals ouders met kinderen met een beperking, maar ook jongeren en ouderen. We hebben daarvoor ook de woonvisie, maar de doelgroepenverordening is daar een verankering van. Mensen trekken weg uit Westland en dat moeten we niet hebben. Het moet in Westland levendig en goed blijven en daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten.”