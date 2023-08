Meerderheid gemeenteraad resoluut: ‘Ambachtsweg móet weer open’

‘Ome’ Jan van der Hoeven circusdi­rec­teur van Hometown Festival: ‘Ik was er de hele week’

Jan van der Hoeven (85) is zo trots als een pauw. De ook in Westland bekende Maaslander is uitgeroepen tot festivalburgemeester van het Hometown Festival in Maasland en dat betekent dat hij de Wunderbar officieel mocht openen. Het festival is dit jaar voor de zevende keer gehouden en er komen verspreid over twee dagen zo’n 7000 bezoekers.