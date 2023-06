Meester Dan van der Lingen neemt na 43 jaar afscheid van basisschool De Vlieten

Verburch promoveert, oranje menigte viert groots feest: ‘Ik kreeg al kippenvel bij de aankomst’

Verburch is voor het eerst in de clubgeschiedenis op zaterdag naar de tweede klasse gepromoveerd. Het neutrale complex in Noordwijk kleurde oranje en toen Legmeervogels met 5-3 was verslagen barstte het Poeldijkse feest los. ,,Ik kreeg al kippenvel toen we bij aankomst met vuurwerk en fakkels werden onthaald.”