Meesterpatissier Hidde is creatief met chocolade: Reep met salie ‘aan schoonmoeder geven’

Honderden mensen wachtten al met smart op het nieuwste boek van de patissier uit Monster. In de voorverkoop waren er zo'n 650 besteld. Sinds gisteren liggen de eerste exemplaren in de winkel. Hidde de Brabander is dan ook geen onbekende. Eerder schreef hij de boeken Een gebakje voor opa, Patisserie en De Brabander bakt. Daarnaast heeft hij zijn eigen programma bij televisiezender 24Kitchen en is hij regelmatig te zien bij Koffietijd. ,,Ik wil eigenlijk te veel. Ik zou een winkel willen, een restaurant, boeken uitgeven, presentaties houden, langsgaan bij scholen, mijn eigen programma. Maar ook bij mij zitten er slechts 24 uur in een dag. Ik heb gemerkt dat het beter is om me ergens op te focussen. Zo heb ik af en aan anderhalf jaar lang aan dit boek gewerkt'', vertelt De Brabander.



Het nieuwe boek is bedoeld voor liefhebbers die alles weten willen over cacao en chocolade. Het is opgedeeld in verschillende delen, zoals een theoretisch deel waarin onder andere de herkomst van cacao wordt behandeld, de wat meer eenvoudige recepten, zoals die van brownies, marshmallows en macarons en de inspiratierecepten. Denk aan pastadeeg op basis van cacaopoeder, gevuld met roomkaas, citroen en vanille. In combinatie met melkschuim met basilicum en verse framboosjes.