Meestertegelzetter moet creatief en mathematisch zijn: ‘Ruwe handen horen daarbij’

‘Dat is mooi werk!’ dacht de Westlandse scholier. Hij regelde een stage om te zien of tegelzetten bij hem paste. Bij het Westlands Tegelbedrijf mocht hij als veertienjarige jongen beginnen met het mixen van de specie. ,,Vier scheppen zand, één schep cement en op gevoel water erbij zodat de mortel wel vochtig is, maar niet te nat. Het lag me direct. Henri en Mart de Brabander, echte meesters die mannen, namen mij onder hun hoede. Ze hebben me alles geleerd.’’



Of ze ook zeiden dat hij aanleg had? ,,Ze vroegen of ik bij ze kwam werken. Dat is in het Westland misschien hetzelfde’', zegt Peter, terwijl hij met zijn handen over de tegels strijkt van een badkamer in aanbouw in een villa in Honselersdijk.