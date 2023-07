Mendy van Koppen: ‘Ik kan de roze olifant in de kamer moeiteloos benoemen’

interview Vertrek­kend Delfts Kamerlid Bart Smals is straks weer de baas in apotheek ’s-Gravenzan­de

Bart Smals (53) voelt zich als een vis in het water in de Tweede Kamer. De eigenaar van apotheek De Klipper in ’s-Gravenzande mag ‘gave dingen‘ doen en haalt bevrediging uit zijn werk, waarin de VVD’er veel tijd stak in de vernieuwing van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Toch kondigde hij deze week zijn afscheid aan. ,,Ik heb er diep en lang over nagedacht. Maar het is tijd voor een nieuwe stap.”