Mensen met beperking en statushouders doen ook mee met Westlandse Kunstroute

Geen koersbal, maar het podium op: grijze rockers hebben hun manier om onder de mensen te blijven

Gepensioneerde Westlandse rockers knallen gewoon lekker door. Samen een bandje vormen en losgaan op het podium is in elk geval weer eens wat anders dan de bingo, jeu de boules of klaverjassen. ,,Publiek zou leuk zijn. Als ze maar niet met bekertjes gaan gooien.”