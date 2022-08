Met het Hoeksveer varen door de drukste haven van Europa: ‘Kijk, daar zwemt een zeehond’

Vier keer per dag vaart de veerdienst. En het is altijd druk, sinds de dienst in mei in gebruik werd genomen. Deze zonnige middag vormt geen uitzondering. Rond 13.00 uur staat er al een flinke rij bij de opstapplek in de Berghaven in Hoek van Holland. Op het veer is plek voor 120 personen, of voor 66 personen en 38 fietsen.