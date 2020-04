Met Michelinster bekroond restaurant Niven failliet verklaard

Het met een Michelinster bekroonde restaurant Niven in Rijswijk is niet meer. De rechtbank in Den Haag sprak gisteren het faillissement uit van de zaak van de Wateringse chef-kok Niven Kunz (38).

Het restaurant, dat in 2009 werd opgericht, had vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen (vanaf 15 maart) al alle reservaties tot 6 april geannuleerd, zo meldt het op de eigen website en een telefonisch bandje. Gisteravond maakte het kabinet bekend dat horeca tot en met 28 april gesloten blijft.

Laatste zetje

,,Die verlenging heeft niets met het faillissement te maken”, laat curator Milko Spaa van HJF Advocaten weten. Sinds januari, toen het coronavirus in China zich verder verspreidde, liep het al minder bij het restaurant, vertelt hij. ,,Ik denk dat de opgelegde sluiting een zetje heeft gegeven.”

Hij bewandelt nu de ‘gebruikelijke weg’ bij een faillissement. ,,Het dertienkoppige personeel wordt ontslagen en de oorzaak van het faillissement wordt verder onderzocht. In het beste geval krijgt de onderneming mogelijk nog een doorstart.” Kunz kreeg eerder al een Michelinster met ’t Raethuys in Wateringen. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Quote Vijf jaar lang heeft ons team met veel liefde en plezier heel veel gasten mogen ontvangen in onze restau­rants Italian Food Concepts Netherlands

De verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april betekent wel definitief het einde van de vestigingen van Jamie’s Italian in Den Haag en Rotterdam, zo laat de directie van Italian Food Concepts Netherlands weten.

‘Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken, mogelijk zelfs maanden in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft ervoor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants’, zo schrijft de directie in een verklaring. ‘Vijf jaar lang heeft ons team met veel liefde en plezier heel veel gasten mogen ontvangen in onze restaurants.’ De twee restaurants zullen per direct worden gesloten. In Rotterdam was Jamie’s Italian sinds 2015 gevestigd in de Markthal.

Complexiteit

Jamie’s Italian is het restaurantconcept van de Britse kok Jamie Oliver. Hij had verschillende restaurants in Groot-Brittannië. Deze gingen failliet. Oliver liet eerder weten zich te hebben verkeken in de complexiteit van het onderhouden van een restaurantketen. Hij kwam te laat tot het inzicht dat mensen van kleinere restaurants houden en niet van grote vestigingen.