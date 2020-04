Met Michelinster bekroonde restaurant Niven failliet verklaard

Laatste zetje

‘Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken, mogelijk zelfs maanden in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft ervoor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants’, zo schrijft de directie in een verklaring. ‘Vijf jaar lang heeft ons team met veel liefde en plezier heel veel gasten mogen ontvangen in onze restaurants.’ De twee restaurants zullen per direct worden gesloten. In Rotterdam was Jamie’s Italian sinds 2015 gevestigd in de Markthal.