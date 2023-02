Met portier Rinus - alias Schoen - viel niet te sollen: ‘Kreeg die schoen van hem tegen m’n kont’

Beeld Gravin Machteld weer terug op Marktplein: ‘Hier hebben we vijf jaar naar uitgekeken’

Na vijf jaar steggelen in de gemeenteraad en talloze rondvragen, schriftelijke vragen en moties is het beeld van Gravin Machteld dan toch weer terug op het Marktplein in het centrum van ‘s-Gravenzande. De Haagse beeldhouwer Ingrid Rollema, die het beeld van Machteld in 1996 maakte, dofte haar creatie de afgelopen tijd weer helemaal op en voorzien van een nieuwe sokkel werd het dinsdagochtend op het plein getakeld. ,,Dit is fantastisch.”

1 februari