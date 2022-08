Met vingerreflexologie verricht Heidi ‘wonderen’ voor mensen met fibromyalgie

Dat klinkt toch te mooi om waar te zijn?

,,Toch is het zo. In 2013 ontdekte ik de magie van onze vingers, toen ik in aanraking kwam met vingerreflexologie. Mijn dochter had op dat moment uitvalsverschijnselen in haar rechterarm en -been en was ‘uitgedokterd’. Er werd gezegd: ‘leer er maar mee leven’. Zelf had ik op dat moment al 26 jaar fibromyalgie. Na één behandeling was mijn dochter van haar klachten af, zelf had ik drie of vier sessies nodig. Ik ging van 24/7 pijn naar pijnvrij. Vingerreflexologie heeft mijn leven echt drastisch veranderd. Ik kon alles weer doen en volop genieten van het leven.”