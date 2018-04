Metal op Waterpop met Channel Zero

Interview Jeltje stopt, afscheid van een ‘rooie vrouw’

2 april Jeltje van Nieuwenhoven verlaat na veertig jaar de politiek, net nu haar PvdA in Den Haag op een historisch dieptepunt is beland. Van Nieuwenhoven aan het woord over inspirerende vrouwen in haar leven. ,,Mijn moeder leerde me vooral dienstbaar te zijn. Een beetje nederig zijn.’’