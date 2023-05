Metamorfose van Westland gaat beginnen: masterplan Flora Campus vastgesteld

Gemeente­raad verwacht veel van nieuwe Flora Campus: ‘Dit gaat Westland verder brengen’

Van ‘dit gaat Westland verder brengen tot ‘het zoveelste mooie luchtkasteel’ en ‘we willen geen Manhattan aan de Gantel’. De gemeenteraad reageert nogal verdeeld over het deze week gepresenteerde masterplan Flora Campus Westland, maar moet over een tijdje wél met het plan instemmen om het in werking te laten gaan. ,,Dit is dé locatie om de hoogte in te gaan voor woningbouw.”