Metro vervoerde al meer dan 100.000 mensen naar strand Hoek van Holland

Liefheb­bers krijgen geen genoeg van de ‘laatste kouwe tuinder van het Westland’

De documentaire is al vier jaar oud en regelmatig vertoond. Toch blijven Westlanders belangstelling houden voor De Laatste Kouwe Tuinder van het Westland, het filmische portret dat documentairemaker Angelo Damen in 2019 maakte. De documentaire wordt wegens grote belangstelling op vrijdag 16 juni opnieuw vertoond. Dit gebeurt in Bij Barth, in de ontmoetingsruimte van de Bartholomeuskerk in Poeldijk.