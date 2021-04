Michael Boogerd geeft spinningclinic bij Quintus, opbrengst gaat naar bouw van krachthonk

Bewoners zijn helemaal klaar met zware bussen: ‘De situatie verergert alleen maar’

2 april Het is na anderhalf jaar nog steeds ‘Comedy Capers’ met de bussen van vervoerder EBS die dagelijks door de Hortensiastraat in Monster denderen. De bussen kunnen elkaar nog steeds niet goed passeren, beschadigen geparkeerde auto's of zorgen voor scheuren in huizen. ,,Er is nog steeds niets veranderd.”