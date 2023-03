Michel wil met rockminnend Westland het allergrootste schuurfeest ooit houden

Roep om bewaakte stallingen nu er steeds meer fietsen worden gestolen

Cameratoezicht in de strijd tegen fietsendiefstal. De Westlandse burgemeester Bouke Arends ziet er geen brood in, maar Westland Verstandig hoopt het nieuwe middel toch in te kunnen zetten op plekken waar veel fietsen worden ontvreemd. De grootste partij in de gemeenteraad laat woensdag een motie in stemming brengen om dit voor elkaar te krijgen.