Midden-Delfland is terug bij af en moet heel lang wachten op nieuw bestuur

Van wieg tot graf Haagse ‘Dolle Mina’ Gerda was onlosmake­lijk verbonden met de boekenafde­ling van de Bijenkorf

Gerda van der Vegt (25 februari 1942 – 31 maart 2022) was de dochter van een Haagse tuinman en een coupeuse. Hij werkte op landgoed Te Werve in Rijswijk en zij bij de firma Lampe aan de Spuistraat. Dagelijks nam ze in een koffer werk mee naar huis zodat Gerda met haar oudere zus opgroeide tussen de jurken en broeken die moesten worden uitgelegd of ingekort.

23 mei