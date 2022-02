Midden-Delfland moet vechten voor behoud van groen: ‘Maar mensen moeten ook hun brood kunnen verdienen’

Let op: verkeer in Naaldwijk maanden in de war vanwege werkzaamhe­den

Het verkeer in het centrum van Naaldwijk is de komende maanden behoorlijk in de war; geen weggebruiker, ook geen fietser of voetganger, ontkomt eraan. De wegen daar, rondom de in aanbouw zijnde Jumbo Foodmarkt Koornneef en het appartementencomplex De Rentmeester, gaan behoorlijk op de schop. Ook winkelcentrum De Tuinen zal soms lastiger te bereiken zijn.

