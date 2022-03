Midden-Delfland sloopt laatste kas in het kader van Gras voor Glas: ‘43 voetbalvelden aan weilanden erbij’

Nieuwkomer Neal Ruiterman verrast met grote aantal voorkeur­stem­men: ‘Het is belangrijk dat de lakens worden opgeschud’

Neal Ruiterman (27) was vorige week de grote sensatie bij de verkiezingen in Midden-Delfland. Vanuit het niets bestormt de nieuwkomer op de lijst van Mijn Partij met maar liefst 1037 voorkeurstemmen het gemeentehuis in Schipluiden. ,,Of ik nu wethouder of fractievoorzitter wil worden? Nee joh, ik kom net kijken. Ik moet nog zoveel leren.”

24 maart