Middenvelder Nikki Baggerman uit Monster blij met kans bij FC Dordrecht: 'Tot hier en niet verder'

De laatste wedstrijd van Nikki Baggerman in het betaald voetbal was de uitbeurt van RKC bij Go Ahead Eagles op 26 april 2019. In de blessuretijd gunde trainer Fred Grim de 22-jarige middenvelder één schamele minuut. Het is veelzeggend voor de situatie waarin Nikki Baggerman bij de Brabanders zat.