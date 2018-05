‘Mijn opa was gewoon fout, klaar’

Harna­schpol­der krijgt eerste ‘bijenpara­dijs’

8:50 Dat honingbijen de ruimte moeten krijgen is al jaren bekend. Maar sinds vandaag is die wetenschap in daden omgezet. Industrieterrein Harnaschpolder in Den Hoorn heeft dankzij de inzet van verschillende bedrijven de eerste honey highway van de regio op een industrieterrein. De zaadjes voor het bijenparadijs zijn geplant. De nijvere zoemers kunnen aan de slag.