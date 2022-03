Miljoenenstrop voor Westland bij nasleep asbestbrand: ‘Ik ben hier sprakeloos van’

Arno (55) neemt 17-jarige jongen in huis: ‘Zijn moeder werkt in ziekenhuis waar mensen met afgerukte ledematen binnenko­men’

Voor Arno Volkering (55) komt de oorlog in Oekraïne elke dag dichterbij. De Westlander woont al jaren in een piepklein dorpje in het land en hoewel het daar relatief rustig is, ziet hij elke dag wat de oorlog aanricht. Hij heeft nu een 17-jarige jongen in huis genomen van wie de vader in het leger zit en de moeder in het ziekenhuis werkt. ‘Zijn moeder zegt dat er in het ziekenhuis allemaal mensen worden binnengebracht met afgerukte ledematen.’

