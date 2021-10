Milou (8) bemachtigt plek in Kids Crew Legoland: ‘Lego is geweldig voor iedereen’

De 8-jarige Milou Boon uit ’s-Gravenzande behoort met vier andere kinderen tot de allereerste Kids Crew bij Legoland Discovery Centre in Scheveningen. De boodschap die ze wil uitdragen: ‘Lego is geweldig voor iedereen, van jong tot oud. Jongen of meisje, het maakt niet uit!’