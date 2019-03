Minder gewasbeschermingsmiddelen in water, maar wel hogere concentraties

In de glastuinbouwgebieden binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn vorig jaar minder soorten gewasbeschermingsmiddelen in het water aangetroffen dan in het jaar ervoor. Van de middelen die in het water aanwezig waren, werden echter wel grotere concentraties gevonden.

Dit blijkt uit metingen die gisteren door hoogheemraad Ingrid ter Woorst zijn gepresenteerd. Uit de metingen blijkt dat er minder stikstof in het water aanwezig was. Verder werd één verboden middel aangetroffen, dat volgens het hoogheemraadschap sinds 2016 al niet meer wordt toegepast.

Ondanks dat de concentraties van de aangetroffen stoffen toenamen, is het hoogheemraadschap positief: de waterkwaliteit is verbeterd. Doordat minder meststoffen in het water aanwezig zijn, neemt de kans op kroos af. Een ander resultaat is dat voor de glastuinbouw meer toegestane middelen overblijven om plagen te bestrijden wanneer er minder gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen. Zitten er te veel schadelijke stoffen in het water dan bestaat namelijk de kans dat meer gewasbeschermingsmiddelen verboden worden.

Problemen aanpakken

Volgens Delfland is de verbetering van de waterkwaliteit te danken aan de samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland, gewasbeschermingsproducenten en glastuinbouwondernemers. ,,Onder andere de samenwerking in de gebiedsgerichte aanpak, waarin wij glastuinbouwpolders intensief in de gaten houden en met de ondernemers de problemen aanpakken’’, aldus Ter Woorst.

Zij benadrukt daarbij het belang om alert te blijven. ,,Helaas zien wij dat als wij zo’n polder verlaten, de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan.’’