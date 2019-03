Minder kans op kroos nu het water schoner is

Er is hoop voor mensen die een hekel hebben aan stinkende grachten vol kroos in de zomermaanden. Binnen het werkgebied van hoogheemraadschap Delfland neemt de hoeveelheid stikstof in het water snel af. Stikstof is een belangrijke voedselbron van het kroos dat zich ophoopt in de Schie, de vlieten en de Delftse binnenstad.

Dit blijkt uit metingen die gisteren door hoogheemraad Ingrid ter Woorst zijn gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat er minder stikstof in het water aanwezig was dan een jaar eerder. In de eind vorig jaar afgenomen monsters werd overigens wel één verboden middel aangetroffen dat volgens het hoogheemraadschap sinds 2016 al niet meer wordt gebruikt.

De metingen werden gehouden rond glastuinbouwbedrijven in het Westland, Midden-Delfland en in Pijnacker-Nootdorp. In deze gebieden binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn vorig jaar bovendien minder soorten gewasbeschermingsmiddelen in het water aangetroffen dan in het jaar ervoor.

Van de middelen die in het water aanwezig waren, werden echter wel grotere concentraties gevonden.

Meststoffen

Hoewel de concentraties van de aangetroffen stoffen toenamen, is het hoogheemraadschap positief: de waterkwaliteit is verbeterd. Doordat minder meststoffen in het water aanwezig zijn, neemt de kans op kroosvorming volgens de onderzoekers bovendien af.

De verbetering van de waterkwaliteit is ook goed nieuws voor de tuinders. Als de waterkwaliteit niet zou zijn verbeterd, was er waarschijnlijk een verbod gekomen op gewasbeschermingsmiddelen die nu nog wel zijn toegestaan. Volgens Delfland is de verbetering van de waterkwaliteit mede het gevolg van de samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland, gewasbeschermingsproducenten en glastuinbouwondernemers. ,,Wij hebben gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin wij de polders met glastuinbouw intensief in de gaten houden en met de ondernemers de problemen aanpakken'', aldus Ter Woorst.

De hoogheemraad benadrukt echter dat het van belang is dat het hoogheemraadschap ook in de toekomst alert blijft. ,,Helaas zien wij dat als wij zo'n polder verlaten, de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan.''