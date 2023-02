Minder schade tijdens jaarwisseling in Westland, maar totale kosten stijgen naar twee ton

Groos Irma Smits (57): ‘Onze kinderen moeten verleden, heden en toekomst van het Westland kunnen zien’

Irma Smits (57) is directeur van een basisschool. Daarnaast is ze lid van de Heulse Aanpak, een groep die probeert Kwintsheul op de kaart te zetten en ze is een onmisbare schakel binnen het Varend Corso als voorzitter van de werkgroep Crea.