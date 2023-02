Minister Hugo de Jonge bezoekt bewoners Berkenflat: ‘We wonen hier in het paradijs’

indebuurt.nl Column: ik was jurylid bij de Lego League en dat ging er zo aan toe

Harde muziek, rennende kinderen, ouders en begeleiders die hun kroost volgen met snacks en flesjes water. Het is een drukke bedoening deze zaterdagochtend. Even lijkt het alsof ik in de binnenspeeltuin ben, maar niets is minder waar. Ik ben namelijk bij de Regio finale van de FIRST LEGO LEAGUE in de Haagse Hogeschool op de Rotterdamseweg in Delft.

7 februari