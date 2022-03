Minister kan niks doen, Westlanders hopen nu op rechter voor sneller internet via glasvezel

Dat laat de minister weten in antwoorden op vragen van CDA-Kamerlid Inge van Dijk. Zij had op initiatief van de Westlandse CDA-fractie aan de minister gevraagd om Deltafiber, dat gelieerd is aan de Westlandse kabelaar Caiway, te verplichten om glasvezel aan te leggen in het Westlandse buitengebied. Adriaansens ziet daar niks in en gaf aan dat de keuze van Deltafiber om het bestaande coaxnetwerk op te waarderen wel genoeg is.