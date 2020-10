Mink (17) gaat altijd voor kwaliteit: ‘Doe mij gedegen spul’

Heb je een vette spaarrekening?

„Die had ik zeker. Ik ben best gierig, sorry. Maar ik wilde de waanzinnig dure 100% elektrische Super SOCO TC. Die brommer ziet er echt vet uit. Ik heb er lang voor gespaard. Als ik iets koop, ga ik voor gedegen spullen. Ze zijn weliswaar duurder in aanschaf, maar gaan over het algemeen langer mee. Pas heb ik de Super SOCO met mijn moeder weggebracht voor onderhoud in Den Haag. Ik op mijn brommer. Zij achter mij aan met de auto, waarin mijn fiets zat. Want ik moest meteen door naar school. Dat was lief, misschien moet ik een bloemetje voor haar kopen.”