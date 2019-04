Missen ruilen hakken in voor werkschoenen: ‘Men denkt dat we domme blondjes zijn’

Even leek het of E. den Dekker in Honselersdijk, die planten importeert en exporteert, deze week het decor was van een missverkiezing. Acht dames met sjerpen om liepen dinsdag en woensdag in en uit. Niet op hoge hakken en in mooie jurkjes, maar op werkschoenen en extra warm gekleed.



De finalisten zetten zich deze week samen in voor de LINDA.foundation, legt Sanne Wolf, een van de missen, uit. Voor Wolf was de mogelijkheid om dit vanuit de verkiezing te kunnen doen net het laatste zetje. ,,Het leek mij altijd al leuk om iets voor anderen te doen, maar dat kwam er tot nu toe door werk en school nooit van.”



Met hulp van uitzendbureau Tempo Team werd de werkplek in Honselersdijk geregeld. Tussen 15.00 en 21.00 uur voorzien de missen hier alle bloempotjes van stickers. Het salaris dat zij hiermee verdienen, gaat naar de LINDA.foundation, die met het geld giftboxen samenstelt. ,,Daar zitten cadeaubonnen met een totale waarde van zeshonderd euro in die bij Albert Heijn, Hema, C&A en Intertoys besteed kunnen worden.”



De dozen worden aan gezinnen gegeven die het niet breed hebben. ,,En het leuke is dat het geld dat wij verdienen ook echt naar zulke gezinnen in onze eigen provincie gaat.”